Caldo | ordinanza della Regione Toscana vieta il lavoro all’aperto per 4 ore nei giorni ad alto rischio

La Toscana prende sul serio la salute dei propri lavoratori con un'ordinanza che vieta il lavoro all'aperto tra le 12:30 e le 16:30 nei giorni di massimo rischio. Una misura chiara e necessaria, che tutela chi ogni giorno sfida il caldo estremo. Dalla Toscana, un segnale forte: la sicurezza viene prima di tutto. E ora, tocca a noi adattarci, rispettando questa nuova regola fino al 31 agosto 2025.

Un'ordinanza della Regione Toscana, alla quale spetta la tutela della salute pubblica, impedirà di lavorare all'aperto, fra le 12,30 e le 16,30. Non ci voleva un'uscita geniale, ma apprezziamo che finalmente il divieto sia stato messo mero su bianco. Dunque, fino al 31 agosto 2025, su tutto il territorio regionale della Toscana,  nel giorni classificati con un livello di rischio stress termico 'alto' nella mappa Worklimate (www.worklimate.it) sarà in vigore il divieto di lavorare all'aperto nelle quattro ore più calde (tra le ore 12,30 e le ore 16,00) per chi svolge attività fisica intensa con esposizione prolungata ai raggi solari

