Caldo mai visto sul lago di Como | temperature più alte che a Milano percepiti 42 gradi

Un caldo record sta colpendo il lago di Como, con temperature che superano i 35°C, ben più alte di Milano e persino delle aspettative più estive. Garlate, alle pendici delle Prealpi lombarde, si trasforma in un forno a cielo aperto, attirando turisti alla ricerca di refrigerio. Questa ondata di calore fuori scala ci ricorda quanto il clima possa sorprenderci e quanto sia fondamentale prepararsi. La situazione, infatti, si fa sempre più critica e imprevedibile.

Garlate (Lecco) – Più di 35 gradi. Non nella Bassa, nemmeno nella calda e afosa metropoli di Milano, ma sul lago di Como, alle pendici delle preapli lombarde, dove i turisti specie di questi tempi accorrono a frotte per cercare un po' di fresco. Quest'oggi a Garlate, alle porte di Lecco, sul lago di Garlate, il lago dell'Addio ai monti del Promessi sposi, alle falde del Resegone, sono stati registrati 35,3 gradi Celsius. È tra le più alte temperature massime toccate oggi in tutta la Lombardia. Peggio è andata solo in quattro paesi sparsi tra Pavese e Cremonese. Se si mixano i 35,3 gradi centigradi segnalati dai termometri alle 15.