Caldo in aumento sull’Italia oggi bollino arancione in 13 città e domani sarà rosso in 6

L’Italia si prepara a vivere ondate di calore sempre più intense, con temperature destinate a raggiungere livelli eccezionali nelle prossime ore. Oggi, 25 giugno, ben 13 città sono sotto il bollino arancione, simbolo di allerta, mentre domani, 26 giugno, 6 di esse passeranno al rosso, segnale di emergenza. Un’estate che si preannuncia infuocata, richiedendo estrema attenzione e precauzioni per la salute di tutti.

(Adnkronos) – Sempre più caldo sull'Italia. Oggi, mercoledì 25 giugno, e domani, giovedì 26, le temperature saliranno ancora stringendo molte città nella morsa dell'afa con possibili ripercussioni sulla salute. Ben 13 saranno oggi quelle da bollino arancione e domani andrà peggio con 6 capoluoghi contrassegnati dal bollino rosso. E' quanto emerge dal bollettino sulle ondate . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

