Caldo e inquinamento | ozono oltre la soglia fino a domenica 29 giugno

Il caldo intenso e l’inquinamento da ozono raggiungono livelli critici a Trieste, con la soglia di attenzione superata fino a domenica 29 giugno. Secondo le previsioni di Arpa Fvg, questa persistente condizione mette a rischio la salute pubblica e richiede attenzione speciale. È fondamentale adottare comportamenti responsabili per proteggere sè stessi e gli altri durante questa ondata di calore estremo e inquinamento atmosferico.

Continuerà per tutta la settimana il superamento della soglia di attenzione (120 microgrmc) di ozono atmosferico nel territorio comunale di Trieste, come da previsioni di Arpa Fvg. Come si legge in un avviso del Comune, gli alti valori si protrarranno fino a domenica 29 giugno compresa, a causa.