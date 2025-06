Caldo domani bollino rosso in 6 città

Preparatevi a affrontare un domani di caldo record: sei città italiane, tra cui Bologna e Firenze, saranno sotto il bollino rosso, simbolo di emergenza e rischi per la salute. Temperature estreme che richiedono attenzione, soprattutto per le fasce più vulnerabili. Restate aggiornati e seguire i consigli per proteggere voi stessi e i vostri cari in queste giornate torride. La prevenzione è la migliore arma contro il colpo di calore.

11.45 Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Queste le sei città italiane che domani, 26 giugno, saranno da bollino rosso, secondo il Bollettino del ministero della Salute. Il bollino rosso indica condizioni di emergenza, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, non solo sui gruppi a rischio come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche Bollino arancione per altre 12 città, tra cui Roma, Milano, Napoli e Palermo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: bollino - rosso - città - caldo

Previsioni meteo, allerta per ondata di caldo: le città da bollino rosso da Nord a Sud - L’Italia si prepara a vivere giorni all’insegna dell’ondata di caldo più intensa dell’estate, con temperature che raggiungeranno picchi incredibili da Nord a Sud.

Caldo, domani giovedì 26 giugno bollino rosso in 6 città Vai su Facebook

Translate postCaldo africano, oggi bollino arancione in 13 città. Da domani giornate da bollino rosso Vai su X

Caldo rovente: le città da bollino arancione e rosso oggi e domani; Allerta caldo: 13 bollini arancioni per mercoledì 25 giugno, 6 rossi per giovedì; Caldo africano, oggi bollino arancione in 13 città. Da domani giornate da bollino rosso.