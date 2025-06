Caldo | domani 6 città da bollino rosso 13 venerdì

Preparatevi a vivere un’ondata di calore senza precedenti: domani sei città italiane saranno colpite dal bollino rosso, simbolo di extreme temperature che metteranno a dura prova la nostra resistenza. Venerdì, il cielo si tingerà di arancione con 13 città da allerta massima, tra cui Milano, Roma e Venezia. Questo caldo intenso ci invita a prenderci cura di noi stessi e a rispettare le indicazioni di sicurezza.

Milano, 25 giu. (LaPresse) – Sei le città da bollino rosso per il caldo domani in Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, il livello 3 per le ondate di calore scatterà giovedì a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Venerdì invece le città da bollino rosso saliranno a 13: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia e Verona. Le città da bollino arancione domani saranno 13 (come oggi) e 10 venerdì. Le ondate di calore, spiega il Ministero, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo: domani 6 città da bollino rosso, 13 venerdì

(Adnkronos) - Aumenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi, venerdì 13 giugno, è previsto bollino rosso (allerta massima di livello 3) in tre città: Bolzano, Campobasso e Perugia. Sarà invece bollino arancione, allerta di livello 2, in 8 città: Bologna, Brescia, Firen

