In un'estate segnata da temperature da bollino rosso, la Toscana ha deciso di intervenire per tutelare la salute dei cittadini. Dal 25 giugno al 31 agosto 2025, è vietato lavorare all'aperto tra le 12:30 e le 16:00 per chi svolge attività fisica intensa, al fine di prevenire rischi legati al caldo estremo. Rispettare queste normative è fondamentale per evitare sanzioni e garantire il benessere di tutti.

Firenze, 25 giugno 2025 – Divieto di lavorare tra le 12,30 e le 16 per chi svolge attività fisica intensa con esposizione prolungata ai raggi solari. A stabilirlo è un’ordinanza, firmata dal presidente della Regione Eugenio Giani, che rimarrà in vigore fino al 31 agosto 2025, su tutto il territorio regionale della Toscana, previste sanzioni per chi non segua le direttive indicate. Il provvedimento è valido nei giorni classificati con un livello di rischio stress termico ‘alto’ nella mappa Worklimate. L’ ordinanza di igiene e sanità pubblica  ribadisce la necessità di tutelare i  lavora  tori maggiorente esposti al rischio calore, cioè alle conseguenze di elevate temperature e prolungata esposizione al sole. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caldo da bollino rosso, stop al lavoro all’aperto nelle ore più calde

