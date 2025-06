Caldo aumentano le città da bollino rosso | ecco quali sono

L’estate si fa sentire, con temperature sempre più roventi che portano a un aumento delle città da bollino rosso. Domani, sei città italiane si preparano a vivere le ore più calde, e il numero salirà ancora venerdì. Ma quali sono queste mete critiche? Scopriamo insieme le città più colpite dall’ondata di calore e come affrontare al meglio questa ondata di afa intensa.

Caldo, entra nel vivo l’ ondata di calore che sta caratterizzando questo inizio di estate in tutto il Paese. Aumentano da domani le città da bollino rosso, e saranno ancora di più venerdì. Le città da bollino rosso: ecco quali sono. Sei le città da bollino rosso per il caldo domani in Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, il livello 3 per le ondate di calore scatterà giovedì a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Venerdì invece le città da bollino rosso saliranno a 13: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia e Verona. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caldo, aumentano le città da bollino rosso: ecco quali sono

Caldo sempre più forte sull'Italia, oggi bollino arancione in tre città - L'Italia si prepara a vivere una delle giornate più calde dell'estate, con temperature in netto aumento e livelli di allerta crescenti.

