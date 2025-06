Caldo atroce in autostrada è allarme per l’asfalto | Gravissimo Tutto chiuso code chilometriche

dell'impatto devastante delle ondate di calore sulle nostre strade, con l'asfalto che si screpola e le autostrade chiuse, creando disagi e code chilometriche. Un richiamo urgente a monitorare e intervenire sulla sicurezza e sulla resistenza delle nostre infrastrutture in un'estate che si preannuncia sempre piĂą insidiosa.

Le giornate estive piĂą torride possono trasformare una semplice percorrenza in autostrada in un’esperienza estenuante. Non solo per la fatica di affrontare lunghi tragitti in coda, ma anche per gli effetti sempre piĂą evidenti delle temperature estreme su infrastrutture pensate per climi ben diversi. E quando il traffico incontra il caldo torrido, le conseguenze diventano inevitabili. Quello che si è verificato nelle scorse ore è un esempio concreto di come il clima e la mobilitĂ possano entrare in collisione, con ripercussioni importanti su migliaia di automobilisti e sull’intero sistema viario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it