Caldo | arriva l’anticiclone Pluto cresce l’allerta anche in Puglia Sos animali nelle stalle Ondate di calore Bari oggi e domani in codice giallo

L’arrivo dell’anticiclone Pluto porta ondate di calore senza precedenti in tutta Italia, con temperature che sfiorano i 42°C in Puglia. Bari è in codice giallo oggi e domani, mentre sei grandi città si preparano a vivere giornate roventi in rosso. Tra il comfort estivo e le emergenze, cresce anche l’allerta per gli animali nelle stalle, sottolineando l’urgenza di adottare misure adeguate contro questa calura intensa.

Bari oggi e domani in codice giallo, secondo il bollettino del ministero della Salute (da cui è tratta l'immagine di home page). Caldo crescente in tutta Italia per l'arrivo dell'anticiclone Pluto, domani in Italia saranno sei le città campione in codice rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Per la Puglia ipotesi di temperature in alcune zone fino a 42 gradi. L'ondata di afa con temperature agostane sin da giugno, associata alla siccità perdurante da mesi, sta mandando in stress gli animali nelle stalle, dove sono già stati azionati i ventilatori e le doccette refrigeranti per dare sollievo contro caldo e solleone.

Arriva l’anticiclone africano “Pluto”: temperature fino a 40 gradi, caldo record in Sardegna, Puglia e Basilicata - L’anticiclone africano Pluto sta per scatenare temperature da record, con picchi fino a 40°C in Sardegna, Puglia e Basilicata.

