caldo afa e cattivi odori dai rifiuti ora il ritiro due volte al giorno

Montecatini, 25 giugno 2025 – Con l’arrivo dell’estate, le alte temperature e l’afa hanno aggravato il problema dei cattivi odori provenienti dai cassonetti, che raggiungono i 70°C. Per migliorare la situazione, il Comune ha deciso di aumentare la frequenza del ritiro dei rifiuti a due volte al giorno, offrendo così una soluzione concreta per rendere le strade più vivibili e accoglienti per cittadini e turisti.

Montecatini, 25 giugno 2025 – La stagione estiva ha portato la temperatura all'interno dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti fino a 70 gradi, e in vari punti della città sono stati segnalati cattivi odori provenienti dai contenitori destinati all'organico. L'odore degli avanzi di cibo si è propagato in alcune strade, anche durante le ore notturne. Un disagio che in una realtà a vocazione turistica non è facile da sopportare. Il Comune correre ai ripari e chiede ad Ato Toscana Centro e Alia, gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, di incrementare lo svuotamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti organici nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre.

