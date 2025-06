Calciomercato tutte le notizie di mercoledì 25 giugno

Se sei un appassionato di calcio e vuoi rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità del calciomercato italiano e internazionale, non puoi perderti le notizie più calde di oggi, 25 giugno. Dalle trattative delle big di Serie A alle operazioni che infiammano l’estate dei tifosi, Calciomercato.it ti porta in prima fila con tutte le news in tempo reale. Resta con noi per scoprire cosa bolle in pentola nel mondo del pallone!

Le ultimissime notizie di mercato di Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma e tanto altro dal mondo del calcio Segui le principali trattative delle big di Serie A e le ultime novità sulle operazioni che infiammano l’estate italiana: resta aggiornato minuto per minuto su Calciomercato.it. Jadon Sancho (Ansa) – Calciomercato.it La Juventus, oltre a David, prova anche il colpo Sancho già vicino la scorsa estate ai bianconeri. Il Napoli si sfila dalla corsa all’inglese e sta per chiudere per Lang. Il Milan blinda Leao e Maignan, mentre la Fiorentina riscatta Gudmundsson. LIVE 23:57 25 Giugno Ronaldo può restare in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 25 giugno

