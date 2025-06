Calciomercato trattative di oggi | Milan a un passo da Ricci Il Napoli stringe per Lang

Il calciomercato infiamma le piazze italiane, e il Milan si prepara a fare il grande colpo: Ricci è a un passo dalla maglia rossonera, mentre il Napoli intensifica i sforzi per Lang. La corsa ai rinforzi di qualità nel cuore del campo sta entrando nel vivo, con i club pronti a sorprendere i propri tifosi. L’estate 2025 si preannuncia caldissima, e le trattative più hot sono solo all’inizio...

Milano, 25 giugno 2025 – "La priorità adesso è il centrocampo, per aumentare la qualità del gioco come ci ha richiesto mister Allegri" diceva ieri il Direttore Sportivo rossonero Igli Tare durante la sua presentazione. Detto e fatto perché il Milan in queste ore sembra aver accelerato per assicurarsi un rinforzo in mediana di assoluto livello come l'azzurro Samuele Ricci, giocatore seguito da tempo dal club di via Aldo Rossi. Stando a quanto riportato da più fonti tra Sky Sport, infatti, i rossoneri - che hanno da tempo un accordo con il giocatore - puntano a chiudere in fretta l'affare con il Torino mettendo sul piatto una cifra non lontana dai 25 milioni comprensivi di bonus.