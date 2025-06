Calciomercato serie C Angella sarà ancora il capitano del Perugia

Il calciomercato della Serie C si infiamma con la conferma di Gabriele Angella come capitano del Perugia anche per la prossima stagione. Tra voci di ritiro anticipato e ipotesi di un futuro in panchina, il difensore classe 1989 dimostra ancora una volta il suo grande attaccamento alla maglia e la volontà di contribuire al successo del club. La sua presenza rappresenta un punto fermo e un esempio di leadership per tutta la squadra.

Tra i giocatori il cui futuro era oggetto di discussione c'è sicuramente Gabriele Angella. Sul difensore classe 1989 tanto si era detto: che era prossimo al ritiro con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto (2026) e che avrebbe potuto assumere il ruolo di collaboratore del direttore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

