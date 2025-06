Calciomercato Serie A | le squadre devono decidere per i prestiti; chi è confermato e chi lascia

Con il countdown al 30 giugno, il calciomercato della Serie A entra nel suo momento cruciale: squadre e giocatori si preparano a fare le loro scelte definitive sui prestiti. Chi resterà in rosa, chi tornerà alla base? La decisione finale influenzerà non solo le strategie di mercato, ma anche il futuro dei campioni in prestito. Scopriamo insieme le decisioni più attese e i colpi di scena in arrivo.

Calciomercato Serie A, il 30 giugno scade il limite per i prestiti: ecco chi sarà confermato e chi tornerà nella sua squadra Con lo scoccare della mezzanotte del 30 giugno si chiuderà il termine per il riscatto dei prestiti, segnando un'ondata di rientri ai club d'origine.

