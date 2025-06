Calciomercato Sassuolo Rugani obiettivo concreto Cosa bisogna fare per arrivare alla fumata bianca con la Juve?

Il calciomercato del Sassuolo si infiamma con l’obiettivo di portare Rugani in neroverde, puntando sulla sua esperienza per rinforzare la difesa. La trattativa con la Juventus si fa serrata: cosa serve davvero per siglare la fumata bianca? Per arrivarci, bisogna mettere sul tavolo un’offerta convincente e trovare un accordo tra le parti, passo dopo passo. Ecco cosa fare per trasformare questa trattativa in realtà.

Calciomercato Sassuolo: Daniele Rugani nel mirino per rinforzare la difesa. La situazione della trattativa Il Calciomercato Sassuolo inizia a prendere forma e guarda con decisione all’esperienza e alla solidità per affrontare al meglio il ritorno in Serie A. Uno dei primi obiettivi identificati dalla dirigenza neroverde è Daniele Rugani, difensore della Juventus attualmente impegnato nel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Sassuolo, Rugani obiettivo concreto. Cosa bisogna fare per arrivare alla fumata bianca con la Juve?

In questa notizia si parla di: calciomercato - sassuolo - rugani - obiettivo

Andrea Pinamonti: futuro incerto tra Genoa e Sassuolo, il calciomercato deciderà - Andrea Pinamonti, protagonista in campo con una doppietta all’Atalanta e ormai autore di 50 reti in Serie A, si trova nel vivo di un futuro incerto tra Genoa e Sassuolo.

Kolo Muani, il Psg apre alla Juve ma non svende. C’è una nuova insidia Obiettivo Mondiale e super stagione, Randal cerca la dimensione giusta. La priorità, al momento, è netta Pure in una partita in cui non sembrava esattamente brillare, alla fine il guizzo è Vai su Facebook

Juventus, per Rugani spunta l'ipotesi Sassuolo; US SASSUOLO, CALCIOMERCATO: RUGANI E COLPANI NEL MIRINO; Napoli, ultime notizie di calciomercato: 22 milioni per Rugani, no della Juve.

Calciomercato Sassuolo, assalto a Rugani: la Juve dice sì. Sogno Colpani e piace Dany Mota - Secondo quanto riportato dagli ultimi rumors di mercato, il Sassuolo sarebbe pronto a ... Si legge su fantamaster.it

Calciomercato Sassuolo, clamoroso colpo per la difesa: nel mirino Daniele Rugani. La situazione della trattativa - Un grande colpo per la squadra neroverde Il Calciomercato Sassuolo entra nel vivo e guarda con attenzione alle occasi ... Segnala calcionews24.com