Calciomercato. S. Donato, Falconi resta. Novità alla Settignanese.

Il calciomercato si infiamma con novità emozionanti nel mondo del calcio dilettantistico: il San Donato Tavarnelle conferma il talento Niccolò Falconi, mentre il Terranuova Traiana si rinforza con Ficini e le riconferme di Castaldo, Senzamici e Marini. In attesa di altre ufficialità, le trattative più calde promettono di regalare sorprese e mutamenti sorprendenti. Scopriamo insieme tutte le ultime notizie e i movimenti più interessanti di questa fase decisiva.

Il calciomercato entra nel vivo con trattative in corso che si stanno concretizzando. Queste le ultime novità. Serie D. Il centrocampista Niccolò Falconi, cl. ’04 resta al San Donato Tavarnelle. L’ex Figlinese Federico Ficini, cl. ‘03, difensore centrale figlio d’arte, è passato al Terranuova Traiana che ha ufficializzato anche la riconferma dei difensori Castaldo e Senzamici e Marini per l’attacco. Nell’Aquila Montevarchi si registrano due new entry: Andrea Giusti, portiere ex Siena e il difensore Federico Mencagli cl. ’91, ex Trestina. Il Sansepolcro si è assicurato l’attaccante esterno Lorenzo Belli (’93) ex Poggibonsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net