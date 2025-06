Calciomercato Roma spunta l’ipotesi Dodô Non solo Vasquez e Lucumì in difesa

Manca poco all'apertura ufficiale del calciomercato estivo: due mesi intensi per rinforzare la Roma e affrontare la nuova stagione con ambizione. Tra cessioni strategiche e acquisti mirati, il neo ds Massara lavora senza sosta per portare a Trigoria i migliori talenti. Oltre a Vasquez e Lucumà , spuntano nuove ipotesi che potrebbero rivoluzionare il volto della squadra. La finestra estiva promette sorprese: restate sintonizzati!

Poco meno di una settimana e poi prenderà ufficialmente il via la finestra estiva di calciomercato, che dal 1° luglio, per i successivi due mesi, dovrà fornire i rinforzi giusti alla Roma per vivere una stagione da protagonista. Oltre a lavorare per ultimare le cessioni in vista della deadline per i paletti relativi al Fair Play Finanziario, il neo ds Massara si starebbe muovendo anche per le operazioni in entrata, con le corsie laterali ed il reparto difensivo a catturare l’attenzione. Dodô alternativa a Wesley. È decisamente risaputa l’importanza degli esterni nell’idea di calcio di Gian Piero Gasperini, che dovrà quindi avere a disposizione giocatori le cui caratteristiche possano venire esaltate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, spunta l’ipotesi Dodô. Non solo Vasquez e Lucumì in difesa

