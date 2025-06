Calciomercato Roma | Franck Kessié tra gli obiettivi di Gasperini avviati i contatti

La Roma si prepara a rinforzare il suo centrocampo per la stagione 2025/2026, puntando con decisione su Franck Kessié. L’ex milanista, attualmente all’Al Ahli in Arabia Saudita, potrebbe tornare a vestire giallorosso sotto la guida di Gasperini, che lo conosce già dai tempi di Bergamo. I contatti sono avviati e il futuro del centrocampista ivoriano potrebbe essere presto scritto tra le fila dei giallorossi.

La Roma punta Franck Kessié per rinforzare il centrocampo in vista della stagione 20252026. Il nome dell'ex giocatore di Atalanta e Milan, oggi in forza all' Al Ahli in Arabia Saudita, sarebbe una delle richieste dirette del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini, che ritroverebbe il centrocampista ivoriano dopo gli anni di esplosione a Bergamo. Secondo le ultime notizie di calciomercato Roma aggiornate a mercoledì 25 giugno, i giallorossi avrebbero avviato i primi contatti con l'entourage di Kessié, intenzionato a lasciare l'Arabia e fare ritorno in Serie A. Kessié alla Roma? Prezzo e ingaggio i nodi della trattativa.