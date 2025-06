Calciomercato Pisa si complica la trattativa Simeone? Parti a lavoro per la fumata bianca Il punto

Il calciomercato del Pisa si fa sempre più acceso, con la trattativa per Giovanni Simeone che si complica e richiede un vertice strategico tra i dirigenti nerazzurri e il Napoli. L’obiettivo è arrivare alla fumata bianca e rinforzare la rosa con grandi acquisti. La sfida ora è convincere tutte le parti coinvolte: il futuro del Pisa dipende da queste decisioni decisive.

Nel vivo del Calciomercato Pisa, è previsto un vertice importante tra i dirigenti del club nerazzurro e i rappresentanti del Napoli per discutere l'operazione legata a Giovanni Simeone, oltre a valutare altre trattative connesse come quelle su Zerbin.

Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo offensivo: contatti avviati per Sanabria (Torino). Le ultime - Il Pisa si prepara a dare un forte impulso al proprio attacco con un grande colpo di calciomercato. L'obiettivo della squadra nerazzurra è Antonio Sanabria, attaccante del Torino, per il quale sono già stati avviati i primi contatti.

Il Pisa ha presentato un’offerta per Alessio Zerbin: prestito con diritto di riscatto. Ma c’è anche il Lecce di Di Francesco, che lo riabbraccerebbe volentieri dopo l’avventura a Venezia. Il Napoli però vuole solo il prestito secco, e questo complica le trattative. Int Vai su Facebook

Si apre l'era Gilardino; Simeone pronto a dire addio al Napoli, Gazzetta: c'è il Pisa, ma spunta un'altra tentazione; Calciomercato: Gilardino, solo burocrazia, è lui l'allenatore del Pisa. Cacace, l'Empoli spara alto. Simeone, concorrenza del Torino.

Calciomercato Pisa, Simeone è il grande colpo per l’attacco. Ecco la nuova mossa dei nerazzurri - Calciomercato Pisa: occhi su Giovanni Simeone per l’attacco, idea romantica per la Serie A Il Calciomercato Pisa entra nel vivo con un nome suggestivo e carico di significato: Giovanni Simeone è il pr ... Lo riporta calcionews24.com

Napoli e Pisa, triplice operazione di mercato? Simeone verso la Toscana - I toscani monitorano infatti ben tre calciatori azzurri. Scrive msn.com