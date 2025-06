Calciomercato Pisa Mazzocchi grande opportunità per la squadra nerazzurra Le ultime

Il calciomercato del Pisa si infiamma con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la rosa, e tra i nomi più caldi spicca Mazzocchi. La dirigenza nerazzurra vede in questo colpo un’opportunità d’oro per consolidare la promozione storica e alimentare le speranze di una stagione da protagonista. La sfida ora è capitalizzare questa chance e costruire una squadra che possa sognare in grande.

Calciomercato Pisa: occhi su Mazzocchi per potenziare ulteriormente la squadra. Obiettivo approfittare della grande opportunità Il calciomercato Pisa si accende dopo lo storico ritorno in Serie A, atteso da ben 34 anni. La promozione ha ridato entusiasmo a una piazza calorosa e ambiziosa, e ora la dirigenza nerazzurra è pronta a costruire una squadra all'altezza .

