Calciomercato Parma Leoni abbandonerà l’Emilia? Una squadra potrebbe comprare il difensore crociato

Il calciomercato di Parma si infiamma con il nome di Giovanni Leoni, giovane talento classe 2006, già nel mirino dei top club italiani. La sua abilità e il suo potenziale hanno attirato grandi attenzioni, ma i Crociati vogliono blindarlo e trattengono il difensore. Riusciranno le pretendenti a convincere il Parma? Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti sulle trattative e le possibili svolte in questa calda sessione di mercato.

Calciomercato Parma: Giovanni Leoni nel mirino dei top club, ma il club vuole trattenerlo. La situazione attuale Il Calciomercato Parma si accende attorno al nome di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 che ha già attirato le attenzioni dei più importanti club italiani. Leoni rappresenta una delle promesse più brillanti del calcio italiano, grazie a un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Parma, Leoni abbandonerà l’Emilia? Una squadra potrebbe comprare il difensore crociato

In questa notizia si parla di: leoni - calciomercato - parma - difensore

Calciomercato Juve LIVE: Lucca scala posizioni, Comuzzo e Leoni per la difesa del futuro - Segui il calciomercato della Juve in tempo reale con le ultime indiscrezioni sulle trattative e le strategie della dirigenza.

? Il #Calciomercato del #Milan si accende: focus su Giovanni #Leoni del #Parma! @DiMarzio svela nuovi dettagli sull’interesse rossonero per il giovane difensore. Scopri di più nel nostro articolo! #SerieA #notiziemilan Vai su X

Il Milan punta forte su Giovanni Leoni. Contatti con gli agenti del difensore italiano classe 2006 del Parma. Tare lo considera tra i primi obiettivi per rinforzare la difesa. #calciomercato #ACMilan #leoni #ParmaCalcio #tare Vai su Facebook

Milan, Leoni primo obiettivo per Allegri: l'idea del Parma; Giovanni Leoni, la stella che ha incantato Parma a 18 anni. calciomercato; Come gioca Giovanni Leoni, il difensore del Parma ambito dalle milanesi.

Milan, Leoni primo obiettivo per Allegri: l'idea del Parma - Il difensore del Parma è un classe 2006 con mezzi atletici, fisici e tecnici di primo livello. Secondo msn.com

Milan in prima fila nella corsa al giovane talento del Parma Leoni - Il Milan segue da vicino Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma: per l'assalto serve prima la cessione di uno dei centrali già in rosa. Riporta msn.com