Calciomercato Noa Lang non esclude Chiesa | il Napoli ci proverà

Il calciomercato del Napoli sta vivendo momenti di grande fermento, con sorprese e sondaggi a sorpresa. Noa Lang, il talento olandese, non esclude un possibile approdo in azzurro e il club partenopeo non si ferma: secondo le ultime indiscrezioni, tenterà anche l’assalto a Federico Chiesa. La sessione di mercato promette colpi di scena: il sogno di rinforzare ulteriormente la rosa è più vivo che mai.

Stando agli ultimi aggiornamenti arrivati di calciomercato, il Napoli è molto vicino a chiudere il terzo colpo dell'estate: Noa Lang. L'esterno olandese si è messo in proprio con la maglia del PSV ed ora sta per giungere nella squadra campione d'Italia. L'arrivo del classe '99 però, non ferma il club partenopeo a rinforzare il proprio reparto offensivo. Sul taccuino è presente anche Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool. L'ex Juventus è voglioso di tornare in Serie A dopo l'avventura al di sotto delle aspettative in maglia Reds, dove ha trovato anche poco spazio.

