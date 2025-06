Calciomercato Napoli tutte le notizie più importanti delle ultime ore

Sei appassionato di calciomercato e vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità del Napoli? Oggi le voci più calde riguardano l’attacco, con nomi come Darwin Nunez, Noa Lang e Federico Chiesa pronti a fare impazzire i tifosi. Quale sarà il prossimo colpo di mercato dei partenopei? Scopriamolo insieme!

È l'attacco il reparto maggiormente al centro delle voci di mercato delle ultime ore che riguardano il Napoli. I nomi più caldi, in tal senso, restano quelli dell'uruguaiano Darwin Nunez del Liverpool e dell'olandese del Psv Noa Lang. Occhio anche al profilo di Federico Chiesa, che potrebbe. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: napoli - calciomercato - tutte - notizie

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Translate postRomano - Moretto: le notizie odierne di calciomercato: Milan attivissimo, Napoli e non solo A cura di @GioAlfano03 @lucacerchione Vai su X

Tempo di #calciomercato I Theo Hernandez apre all'Al Hilal, per Jackson idea Napoli. Conte continua la ricerca di un attaccante di peso che possa fungere da alternativa a Lukaku TUTTE LE PRINCIPALI TRATTATIVE #ANSA Vai su Facebook

LIVE Calciomercato Napoli: acquisti, cessioni, rumors e trattative; Calciomercato Napoli, tutte le notizie più importanti delle ultime ore: le trattative più calde; Calciomercato Napoli: ultimissime sulle trattative, fumata bianca in arrivo.

Calciomercato, tutte le notizie di martedì 24 giugno - feira (24) a renovação de contrato com o Peixão até o fim de 2025, com possibilidade de renovação após o término do vínculo. Si legge su calciomercato.it

Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 18 giugno - Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma, Nazionale e molto altro su rumours e acquisti del 18 giugno 2025 ... Lo riporta calciomercato.it