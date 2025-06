Calciomercato Napoli si stringe per Nunez | accordo con la punta ma c’è un ostacolo

Il calciomercato del Napoli si infiamma intorno a Darwin Nunez: i partenopei sono pronti a fare un passo decisivo per assicurarsi il centravanti del Liverpool, considerato il rinforzo ideale per la nuova stagione. Tuttavia, un ostacolo si interpone tra sogno e realtà , creando tensione tra le parti. La vittoria di questa sfida potrebbe cambiare le sorti dell’attacco azzurro, ma la strada verso l’accordo non è ancora tutta in discesa.

Secondo le ultime notizie di calciomercato Napoli, il club azzurro sta spingendo forte sull'acceleratore per portare il centravanti del Liverpool alla corte di Antonio Conte. Darwin Nunez è il primo obiettivo del calciomercato Napoli. Il centravanti uruguaiano è in cima alla lista di Antonio Conte e in queste ore si stanno intensificando i contatti per

