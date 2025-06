Calciomercato Napoli non solo Lang | obiettivi Chiesa e Ndoye per l’attacco la situazione

Il calciomercato del Napoli si anima con ambizioni di grande livello. Dopo l’arrivo di Noa Lang, i partenopei puntano a rafforzare ulteriormente l’attacco con gli obiettivi Chiesa e Ndoye. Mentre la trattativa con il Bologna per Ndoye si fa complicata, le ultime notizie da Sky Sport svelano tutte le mosse e le strategie di un Napoli determinato a competere al massimo livello. Scopriamo insieme cosa riserva il futuro di questa squadra in fermento.

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con gli obiettivi Chiesa e Ndoye per rinforzare l’attacco di Conte. I dettagli Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli è al lavoro per aggiungere un altro esterno offensivo dopo l’arrivo di Noa Lang. La pista Ndoye resta complicata: il Bologna chiede 45 milioni e non . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, non solo Lang: obiettivi Chiesa e Ndoye per l’attacco, la situazione

In questa notizia si parla di: napoli - ndoye - calciomercato - lang

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio.

Translate post Il #Napoli ha virtualmente abbandonato la pista #Ndoye, i partenopei vanno su Noa #Lang del #PSV. L'olandese piace da tempo. #Calciomercato #transfers. Vai su X

CorSport - Il #Bologna spara altissimo per #Ndoye: 45 milioni più Zanoli! https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/CorSport---Il-Bologna-spara-altissimo-per-Ndoye--45-milioni-piu-Zanoli--140797.aspx #Calciomercato #Napoli Vai su Facebook

Noa Lang-Napoli, la situazione con il Psv dopo gli ultimi contatti; Calciomercato Napoli, non solo Lang: arriverà un altro esterno! Ndoye si allontana, c'è un nome in pole position; Calciomercato, dopo De Bruyne il Napoli di Antonio Conte è a un passo da un altro colpo: vicinissimo l'olandese Noa Lang del Psv.

Il Napoli punta all’all-in, vuole Lang e anche un esterno (Sky) - Luca Marchetti in diretta a SkySport24 ha parlato del mercato del Napoli e i nomi di Non Lang, Ndoye, Sancho e Chiesa ... Come scrive ilnapolista.it

Napoli, nuovi contatti con il Psv: vicina l'intesa per Lang. E si lavora con il Liverpool per Nunez - Il Napoli ha proseguito in giornata i contatti con il Psv per definire l’affare Noa Lang. Si legge su msn.com