Calciomercato Napoli non solo Beukema | viene dalla Serie A

Il calciomercato del Napoli si scalda, con il club pronto a rafforzare la difesa oltre Beukema. La rosa azzurra si prepara a confrontarsi con sfide importanti, puntando a portare a casa rinforzi di qualità per mantenere il primato in Serie A. Con obiettivi ambiziosi e una strategia ben definita, il Napoli non si accontenta: l’estate promette sorprese e colpi di scena, perché i campioni d’Italia vogliono continuare a dominare sul campo e in sede di mercato.

Il calciomercato vede il Napoli concentrarsi sul fronte entrate, con l'obiettivo per la difesa che non si ferma solo a Beukema in Serie A Il Napoli è sempre più scatenato in vista della sessione di calciomercato estiva che si aprirà a breve, con il club pronto a cercare l'accordo economico con i vari obiettivi preferiti. Nella lista degli azzurri sono presenti diversi difensori, reparto che i campioni d'Italia vogliono rinforzare a tutti i costi. Giovanni Manna, direttore sportivo, è al lavoro per regalare ad Antonio Conte una squadra all'altezza delle 4 competizioni che vedranno il Napoli protagonista.

