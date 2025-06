Calciomercato Milan super offerta per Jashari Ma il Bruges spara ancora più alto

Il calciomercato estivo infiamma il Milan, che ha messo nel mirino Ardon Jashari, talento del Bruges classe 2002. La società rossonera ha presentato una super offerta, ma il Bruges risponde con richieste ancora più alte, alimentando una sfida di mercato all'ultimo rilancio. Il futuro di Jashari si apre all’orizzonte milanista: le trattative sono in corso e l’attesa cresce. Resta da capire se il Diavolo riuscirà a portarlo a Milano prima della chiusura della sessione di mercato.

