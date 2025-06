Calciomercato Milan spunta un nuovo nome | ecco il giovane dal Genoa

Il Milan punta forte sui giovani e, secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, ha messo nel mirino un nome molto interessante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome: ecco il giovane dal Genoa

In questa notizia si parla di: milan - nome - calciomercato - spunta

Calciomercato Inter LIVE: Bonny è a un passo, sfida a Juve e Milan per Leoni, spunta un nuovo nome a centrocampo - Il calciomercato Inter è sempre in fermento, con operazioni che tengono i tifosi col fiato sospeso. Da Bonny 232 a un passo, alle sfide a Juventus e Milan per i leoni del centrocampo, il club nerazzurro non smette mai di lavorare sotto traccia.

? Milan, nodo Thiaw: salta l’accordo con il Leverkusen. Il DS Tare al lavoro su nuovi intrecci di mercato: spunta un nome svizzero vicino alla chiusura In uscita? Attese novità nei prossimi giorni. #Milan #Calciomercato #Thiaw #Tare #ACMilan #SerieA Vai su X

Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per il terzino sinistro Vai su Facebook

Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome: ecco il giovane dal Genoa; Calciomercato Napoli, tutte le notizie più importanti di mercoledì 11 giugno; Milan: addio Walker, il sostituto dalla Premier.

Milan pronto all’assalto: spunta l’offerta per il centrocampista - Una proposta che per il momento è comunque ancora distante da quelle che sono le richieste iniziali dei nerazzurri. Come scrive calciomercato.it

Calciomercato Milan, svolta per il terzino destro: c’è un nome tutto nuovo - Nella lista della dirigenza rossonera spunta un nome tutto nuovo. Da spaziomilan.it