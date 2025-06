Calciomercato Milan Ricci e non solo? Col Torino ballano altri due nomi

Calciomercato Milan, Samuele Ricci potrebbe essere il secondo rinforzo a centrocampo dopo il colpo Luka Modric. Le ultime novitĂ . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Ricci e non solo? Col Torino ballano altri due nomi

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - ricci - torino

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Translate post #Calciomercato #Torino, #Ricci al passo d'addio? Ora il #Milan può chiudere ? I rossoneri preparano l'offerta finale per ultimare la trattativa #ToroNews #TorinoFC #Torino Vai su X

Torino e #Milan, #Bondo nei dialoghi di #calciomercato per #Ricci: lo scenario Vai su Facebook

Milan, passi in avanti per Ricci: cosa può succedere; Milan, accelerata per Ricci: contatti in corso con il Torino, si può chiudere; Calciomercato Milan, Ricci e non solo? Col Torino ballano altri due nomi.

Milan, scatto in avanti per Ricci: conferme sull’affare, le cifre | CM.IT - Il club rossonero riparte alla caccia del centrocampista del Torino, le ultime di Calciomercato. Secondo calciomercato.it

Calciomercato Torino, il Milan prova a chiudere per Ricci: accordo ormai vicino - Accelerata improvvisa del Milan per Samuele Ricci: il club rossonero è ormai vicino a raggiungere l'accordo con il Torino Samuele Ricci è sempre più lontano dal Torino. Come scrive msn.com