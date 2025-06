Calciomercato Milan non solo Ricci | Tare conferma l’arrivo del nuovo Giroud

Il calciomercato del Milan si anima con entusiasmo, tra conferme e colpi di scena. Oltre a Ricci, le ultime notizie indicano l’arrivo di un nuovo centravanti che possa affiancare Giroud, puntando a rinforzare l’attacco. La conferma di Tare apre le porte a una strategia ambiziosa e sorprendente, mentre i rossoneri preparano il terreno per possibili cessioni chiave. Il futuro rossonero promette grandi novità da scoprire.

Il calciomercato del Milan si prepara a entrare nel vivo. Occhio ai movimenti in entrata, ma anche al capitolo cessioni. Caccia al nuovo centravanti, e la conferma di Tare apre le porte al nuovo colpo a sorpresa. In via di definizione anche l’acquisto di Ricci Come confermato da Tare in conferenza stampa, il Milan punterà l’indice su un nuovo centravanti con le stesse caratteristiche di Giroud. Nessun dubbio e conferme totali: i rossoneri chiuderanno a breve un nuovo acquisto che completerà il reparto offensivo di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Prime conferme su Vlahovic, anche se l’attaccante della Juventus non convince totalmente. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Calciomercato Milan, non solo Ricci: Tare conferma l’arrivo del nuovo Giroud

