Calciomercato Milan nessuna trattativa per Xhaka | il DS Rolfes spiazza tutti

Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, ha smentito di essere in trattativa con il Milan per Granit Xhaka. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, nessuna trattativa per Xhaka: il DS Rolfes spiazza tutti

Translate post"Non ci sono state e non ci sono trattative con il Milan per Xhaka, né abbiamo in mente alcun compenso. Granit è un giocatore molto importante per noi" Simon Rolfes (ds Bayer Leverkusen) a Kicker (via @bayer04Xtra) Vai su X

