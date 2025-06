Calciomercato Milan le ultime news di Moretto sulla trattativa Xhaka

Il calciomercato del Milan si infiamma con un nome che fa sognare i tifosi: Granit Xhaka. Le ultime notizie di Matteo Moretto su ESPN svelano dettagli intriganti sulla possibile trattativa con il Bayer Leverkusen, alimentando l’entusiasmo e le speranze di vedere il centrocampista svizzero indossare rossonero. Resta sintonizzato, perché questa potrebbe essere una delle operazioni più calde dell’estate milanese.

Granit Xhaka dal Bayer Leverkusen al Milan in questo calciomercato estivo? Possibile: le ultime news dell'esperto Matteo Moretto (ESPN). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, le ultime news di Moretto sulla trattativa Xhaka

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - news - moretto

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

https://milannews24.com/calciomercato-milan-jovic-ultime/… ?Moretto Vai su X

Moretto fa il punto sul mercato del Milan! ? 30 milioni in arrivo per la vendita di Theo, la verità su Zinchenko e Fortini #Calciomercato #Milan #Zinchenko #Fortini #TheoHernandez #MatteoMoretto #SerieA #ACMilan #TransferNews Vai su Facebook

Milan, ecco il rilancio per Jashari. Moretto: Il club rossonero è pronto a offrire 27 mln + 5 di bonus; Moretto: “Il Milan vuole Xhaka: continuerà a trattare con il Bayer”; Moretto: Milan, forbice ampia per Xhaka e Jashari. Nuovi contatti per Ricci nelle prossime ore.

Calciomercato Milan, Matteo Moretto conferma su Jovic! Il Milan non ha… - Calciomercato Milan, il club ha preso una decisione, il giocatore si libera a parametro zero Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto della situazione sul calciomercato ... Si legge su milannews24.com

Chi tra Xhaka, Ricci e Jashari vestirà la maglia del Milan, secondo l’esperto - Il Milan si prepara ad affrontare una sessione estiva di calciomercato ricc ... Segnala msn.com