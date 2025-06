Calciomercato Milan Jashari si avvicina? C’è un indizio che fuga ogni dubbio

Il calciomercato del Milan si infiamma con il possibile arrivo di Ardon Jashari. Un indizio chiaro e convincente suggerisce che il giovane talento si stia avvicinando ai rossoneri, alimentando le speranze dei tifosi. Tra rumors e segnali concreti, questa trattativa sembra ormai sulla strada giusta. Ma quali saranno i prossimi passi? Restate sintonizzati per scoprire tutti gli aggiornamenti.

Ardon Jashari si starebbe avvicinando al Milan in questo calciomercato estivo e c'è un indizio che in tal senso fuga ogni dubbio.

