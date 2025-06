Calciomercato Milan Jashari prima scelta | offerta ‘monstre’ al Bruges

Il calciomercato estivo del Milan si infiamma con l'obiettivo di rafforzare il centrocampo: Ardon Jashari, giovane talento classe 2002 del Bruges, sembra essere la prima scelta dei rossoneri. Con un’offerta da 8.216.000 euro, i dialoghi tra le parti sono già avviati, e l’attenzione è tutta rivolta a questa trattativa in corso. La speranza è di aggiungere un nuovo talento alla rosa milanese, puntando a un futuro brillante.

Ardon Jashari, classe 2002, centrocampista del Bruges, è un obiettivo concreto del Milan per questo calciomercato estivo. Trattativa in corso.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

