Calciomercato Milan dalla Germania | Xhaka troppo costoso Nessuna trattativa

Il calciomercato del Milan si infiamma tra voci e smentite, ma una cosa è certa: Xhaka, richiesto dal club rossonero, al momento resta fuori portata a causa dei costi troppo elevati. Secondo Florian Plettenberg di Sky Sport De, nessuna trattativa in corso tra Bayer Leverkusen e Milan per il centrocampista svizzero. La piazza rossonera dovrà quindi rimanere in attesa di sviluppi futuri, mentre il mercato continua a sorprendere con colpi e rinvii.

Secondo Florian Plettenberg di Sky Sport De, non ci sarebbero trattative in corso tra il Bayer Leverkusen e il Milan riguardo Granit Xhaka.

