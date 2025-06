Calciomercato Milan da Leoni a Jashari passando per Doué | gli obiettivi

Il calciomercato del Milan si infiamma, passando da Leoni a Jashari e includendo anche Dou233, con obiettivi ambiziosi e mosse strategiche. La sessione estiva promette di rivoluzionare il volto del club meneghino, rafforzando la rosa e puntando a vincere. Ecco tutti i movimenti in entrata previsti dal Milan per questa stagione di grande trasformazione.

Calciomercato Milan, Leoni: quotazioni in risalita! Seguiti anche … - Nel calciomercato, il Milan sembra voler cambiare rotta, focalizzandosi su talenti italiani. Le quotazioni di Giovanni Leoni stanno risalendo, attirando l'attenzione di diversi club.

Milan: Leoni dentro. Due in partenza

Si è parlato tanto di un Milan all'italiana, ma i fatti, stando alla situazione attuale, dicono ben altro. Nessun calciatore italiano è un obiettivo concreto dei rossoneri. Ci sono interessamenti per Leoni del Parma

Leoni, Xhaka, Jashari, Doué e un attaccante: il Milan si rifà il look; Il Milan si rifà il look. La Gazzetta: Leoni per alzare il muro. Xhaka-Jashari al comando; Milan su Jashari: prima offerta, serve rilancio.

Jonathan David vuole la Juventus, Giovanni Leoni e Guela Doue per la difesa del nuovo Milan di Massimiliano Allegri - Comolli ha raccolto l’assist di Jonathan David e ha subito presentato un’offerta al ribasso, soprattutto a livello di commissioni. Scrive eurosport.it

Milan frenato dal Brugge per Jashari: ecco quanto serve per chiudere - Il Milan, il calciomercato e le sfide economiche per rafforzare la squadra: la trattativa con il Bruges per Jashari e le sue implicazioni future. Segnala msn.com