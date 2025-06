Calciomercato Milan Como sempre più vicino a Morata | tutti i dettagli

Il calciomercato del Milan si infiamma: come sempre, i rossoneri sono vicinissimi a rafforzare l’attacco con Alvaro Morata, in trattativa con il Como. Secondo Gianluca Di Marzio, le negoziazioni sono avanzate e tutti i dettagli sembrano definire un’affare che potrebbe cambiare le sorti della squadra. Rimanete sintonizzati per scoprire come evolveranno le ultime novità di questa intensa sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan continua a trattare con il Como per la cessione di Alvaro Morata: i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Como sempre più vicino a Morata: tutti i dettagli

