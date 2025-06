Calciomercato Juventus un obiettivo per l’attacco ha deciso | vuole andare lì! La posizione dell’attaccante allontana i bianconeri dalla corsa per il suo acquisto

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più complesso, con obiettivi che sembrano sfuggire di mano. Dopo aver puntato con forza su Jonathan David, la trattativa rischia di fallire: l’attaccante ha manifestato la voglia di trasferirsi altrove, allontanando i bianconeri dalla corsa al bomber. In alternativa, restano in corsa Osimhen e Gyokeres, ma anche queste piste sono tutt’altro che semplici da percorrere. La Juventus dovrà quindi rimboccarsi le maniche per rinforzare il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, sfuma anche quel bomber? L’attaccante vorrebbe andare lì in vista della prossima stagione: la situazione. La Juventus avanza per Jonathan David. In caso di fumata nera, però, rimane in piedi la pista che porta a Osimhen, per quanto tortuosa e costosa. Come riportato da Tuttosport, inoltre, sarà altrettanto difficile arrivare a Viktor Gyokeres: lo svedese punta a trasferirsi all’ Arsenal e dunque rientrerebbe in corsa solo in caso di trattativa saltata con la Premier. In ogni caso, i costi dell’operazione con lo Sporting sono piuttosto alti. I bianconeri si allontanano dal bomber svedese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, un obiettivo per l’attacco ha deciso: vuole andare lì! La posizione dell’attaccante allontana i bianconeri dalla corsa per il suo acquisto

In questa notizia si parla di: juventus - andare - attaccante - calciomercato

La Verità - "Questa volta non posso andare dove va lui", la frase di Oriali su Conte e le piste Juventus e Milan - Gabriele Oriali, storico collaboratore di Roberto Mancini, avrebbe espresso la sua posizione riguardo a Antonio Conte con una frase distinta: "Questa volta non posso andare dove va lui".

#DiMarzio sul mercato attaccanti della #Juventus: “Prenderà un grande attaccante se non due. Dipenderà dall'uscita di #Vlahovic. La prima scelta è #Osimhen per cui farà un contatto con il #Napoli”. #Calciomercato #SerieA #Juve Vai su X

Endrick piace alla Juventus, il Real Madrid lo cede solo in prestito Come riportato da Calciomercato.com, i bianconeri avrebbe chiesto informazioni approfondite sull'attaccante brasiliano classe 2006 I blancos lo lascerebbero partire solo con la formula del Vai su Facebook

Calciomercato Juventus: l'attaccante vuole la cessione, ma..; Calciomercato Juve, l'attaccante al centro: Vlahovic ai saluti, Kolo resta e un nome svetta su tutti; Conte alla Juventus, nuovo attaccante dal Belgio per il sì.

Calciomercato Juve, David in pole e la verità su Osimhen e Gyokeres. Le tre priorità di Comolli - Via alla trattativa per il bomber canadese, di nuovo in cima alla lista dei desideri della dirigenza bianconera: c’è il nodo commissioni ... Come scrive tuttosport.com

Calciomercato Juve, conferme sul doppio colpo in attacco! La dirigenza bianconera accelera per due obiettivi: il piano del club - Calciomercato Juve, conferme sul doppio colpo in attacco: i dirigenti bianconeri pronti all’affondo per Jonathan David e Sancho Il Corriere dello Sport ha pubblicato un importante aggiornamento di cal ... Si legge su juventusnews24.com