Calciomercato Juventus sprint per Jonathan David | il canadese in cima alla lista dei desideri bianconeri

La Juventus non perde tempo e punta forte su Jonathan David, il talentuoso attaccante canadese che sta facendo impazzire i tifosi con le sue prestazioni. Con il suo contratto in scadenza e un curriculum impressionante, il giovane si candida a essere il grande colpo dell’estate bianconera. Accelerano i contatti e cresce l’anticipazione: sarà lui il protagonista del calciomercato 2025? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

La Juventus accelera per Jonathan David, uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo 2025. Secondo le ultime notizie di oggi, mercoledì 25 giugno, il club bianconero ha intensificato i contatti con l’entourage dell’attaccante canadese, in scadenza di contratto con il Lille il prossimo 30 giugno. Jonathan David nel mirino della Juventus: le ultime news. Con 25 gol realizzati nell’ultima stagione di Ligue 1, Jonathan David è uno degli attaccanti svincolati più ambiti del calciomercato 2025. Dopo un primo sondaggio nei mesi scorsi, la Juventus è tornata alla carica con decisione, approfittando di un cambiamento di scenario: il giocatore ha infatti messo il club bianconero in cima alle proprie preferenze, superando la concorrenza di Inter, Napoli e diversi club di Premier League. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Calciomercato Juventus, sprint per Jonathan David: il canadese in cima alla lista dei desideri bianconeri

