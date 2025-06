Calciomercato Juventus | primo no all’offerta dei bianconeri ma il piano della dirigenza non cambia Novità su una delle priorità dell’estate

Il calciomercato della Juventus si infiamma con una prima bocciatura all’offerta per Francisco Conceicao, ma i bianconeri non si arrendono. La strategia della dirigenza resta ferma: trovare un accordo vantaggioso e mantenere viva la priorità di questa estate. La sfida tra club e giocatore continua, alimentando l’attesa dei tifosi. Tutti gli aggiornamenti su questa intricata trattativa promettono di tenere alta l’attenzione.

Calciomercato Juventus: primo no all’offerta, ma i dirigenti bianconero non mollano per il riscatto di “Chico” Conceicao. Tutti i dettagli. La dirigenza della Juventus è al lavoro per il riscatto di Francisco Conceicao dopo il primo rifiuto del Porto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo del club rimane quello di arrivare ad uno sconto rispetto alla clausola di 30 milioni prevista dai portoghesi. Il primo tentativo non è andato a termine: la prima offerta leggermente al ribasso, pur vicina alla richiesta del Porto, è stata infatti respinta. I dirigenti bianconeri torneranno presto alla carica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: primo no all’offerta dei bianconeri, ma il piano della dirigenza non cambia. Novità su una delle priorità dell’estate

In questa notizia si parla di: juventus - primo - offerta - dirigenza

Osimhen Juventus, nuove conferme: è lui il primo grande obiettivo per l’attacco! Svelato il possibile piano della dirigenza. Novità - Osimhen rimane il grande obiettivo della Juventus per l’attacco della prossima stagione. La dirigenza bianconera starebbe studiando un piano strategico per assicurarsi il suo acquisto, in vista di una rivoluzione nel reparto offensivo.

La #Juventus fa sul serio per Viktor #Gyokeres! Secondo Tuttosport, contatto telefonico tra la dirigenza bianconera e l'agente dell'attaccante Che sia l'inizio della trattativa per ridisegnare l’attacco della #Juve? L'ARTICOLO LO TROVI NEL PRIMO COM Vai su X

L'Arsenal molla Vlahovic ma il motivo gela la Juventus Link nel primo commento Vai su Facebook

Conceicao Juventus, il piano non cambia: la mossa del club; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Assalto a Sancho; domani video call con lo United. Gyokeres rompe con lo...; Mercato Juve, David balza in pole. Vlahovic-Milan nodo ingaggio.

Juve, David si avvicina: la mossa del canadese che lo avvicina ai bianconeri - Juve, Jonathan David il primo obiettivo per l’attacco: accordo con il calciatore, ma ora si lavora sulle commissioni agli agenti Mentre la Juve è impegnata nel Mondiale per club a Orlando, il futuro d ... Come scrive calcionews24.com

Juventus: contatti in corso per Jonathan David, cosa succede - Juventus avanza per Jonathan David: primo contatto tra Comolli e l’entourage del canadese. Si legge su msn.com