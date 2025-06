Calciomercato Juventus non solo Sancho e David | Comolli vuole chiudere Gyokeres

Vigilia infuocata in casa Juventus, tra sfide sul campo e intense trattative di calciomercato. Oltre a Sancho e David, Comolli lavora per chiudere con Gyokeres, alimentando l’attesa e il brio nel mondo bianconero. Domani i ragazzi di Igor Tudor affrontano il Manchester City in un match decisivo che potrebbe svelare il prossimo avversario in un percorso ancora tutto da scrivere. La partita di domani sera sarà però determinante per stabilire il prossimo avversario della...

Vigilia infuocata in casa Juventus, e non solo per l’aspetto calcistico. Domani i bianconeri di Igor Tudor scenderanno in campo alle 21 contro il Manchester City, per l’ultimo match dei gironi del Mondiale per Club. Le due vittorie contro Al-Ain e Wydad hanno già permesso alla Vecchia Signora di mettere in cassaforte la qualificazione agli ottavi. La partita di domani sera sarà però determinante per stabilire il prossimo avversario della Juventus. Arrivare primi o secondi cambia tutto, soprattutto per chi vuole fare strada nella competizione. I giocatori non hanno paura: l’obiettivo è arrivare fino in fondo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com