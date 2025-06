Calciomercato Juventus il possibile arrivo di quell’attaccante sbarra le porte di un approdo in bianconero a lui! Il possibile scenario

Il calciomercato della Juventus si infiamma con il possibile arrivo di un attaccante di grande calibro. Mentre David si avvicina come favorito, la candidatura di Victor Osimhen si fa più complicata e costosa, rischiando di escludere altri grandi nomi dalla lista. La Juventus si prepara a un’operazione che potrebbe rivoluzionare l’attacco e cambiare le sorti della prossima stagione. Ecco quali sono le possibili strategie dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, l'approdo di quel bomber rischia di depennare dalla lista dei possibili attaccanti bianconeri un bomber: ecco chi è. Con David ora favorito per l'attacco della Juventus, il nome di Victor Osimhen è sempre piĂą alternativo in casa bianconera. Secondo quanto riportato da Tuttosport, rimane in piedi la pista che porta al bomber nigeriano, ma si tratta di un'ipotesi tortuosa e costosa. I bianconeri, infatti, spingono per David, con Osimhen che si allontana per costi, concorrenza e resistenza da parte del Napoli di De Laurentiis.