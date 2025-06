Calciomercato Juventus i due colpi per l' attacco

Il calciomercato della Juventus si anima con due colpi decisivi per l’attacco, puntando a rinvigorire la squadra e a rafforzare la propria pericolosità sotto porta. Dopo un campionato di Serie A chiuso al quarto posto e l’esperienza mondiale, i bianconeri vogliono sorprendere i tifosi con innesti di qualità. L’obiettivo è chiaro: aumentare le strategie offensive e conquistare nuovi successi. La Juventus non si ferma, e il mercato è già in fermento...

La Juventus vuole rinforzare il reparto offensivo. I bianconeri, attualmente impegnati al Mondiale per club dopo aver chiuso al quarto posto il campionato di serie A, sono intenzionati ad operare due innesti in attacco per assicurare al tecnico Igor Tudor maggior qualità e pericolosità nell'area. 🔗 Leggi su Today.it

Calciomercato Juventus, svelato il piano per l’attacco del futuro! Osimhen è la priorità ma… I bianconeri cercano un altro attaccante: ecco il nome in pole. Ultime - Nel calciomercato della Juventus si delinea un ambizioso piano per rafforzare l'attacco. Victor Osimhen è il principale obiettivo, ma i bianconeri non si fermano qui: è previsto l'acquisto di un altro talento offensivo.

