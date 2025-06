Calciomercato Juventus | ha messo i bianconeri in cima alla lista dei desideri! Rivelazione sul possibile colpo di Comolli questo giocatore ha espresso la sua preferenza

Calciomercato Juventus: «i bianconeri sono in cima alla lista dei desideri!». Rivelazione sul possibile colpo di Comolli in attacco. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe entrata nella sua fase più calda e decisiva la trattativa per portare Jonathan David al calciomercato Juventus. Un'operazione che i bianconeri seguono da quasi due anni e che ora sono giunti al momento del "ora o mai più". Un inseguimento che parte da lontano. L'interesse della Juventus per Jonathan David, attaccante classe 2000 capace di unire tecnica, velocità e un eccezionale fiuto del gol, non è una novità.

Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello! - Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

La Juventus delinea il prossimo calciomercato con nomi altisonanti Come riportato da Sky Sport, l'obiettivo è acquistare due attaccanti: il primo sarà il ritorno di Kolo Muani, per il quale ci sono dialoghi importanti con il PSG, mentre l'altro grande obiettivo p Vai su Facebook

Juventus, si accelera per David: sì dell'attaccante, nodo commissioni - Il club bianconero ha individuato nell'attaccante canadese, che si svincolerà dal Lille il prossimo 30 giugno, il rinforzo perfetto per il propri ... msn.com scrive

La Juventus va all-in su Osimhen: le quote dello scambio col Napoli - La Juventus studia la miglior strategia per arrivare a Victor Osimhen: spunta l'ipotesi di uno scambio col Napoli ... Si legge su assopoker.com