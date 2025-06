Calciomercato Juve | Mourinho prova a mettere i bastoni fra le ruote ai bianconeri Vuole l’obiettivo di Comolli al Fenerbahce cosa sta accadendo

Il calciomercato della Juventus si infiamma, mentre le strategie di mercato si fanno sempre più intricate. José Mourinho, con il Fenerbahçe, prova a mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri, puntando all’obiettivo di Comolli al club turco. Intanto, la corsa a Jadon Sancho si arricchisce di un nuovo attore di rilievo. La finestra di mercato si prospetta ricca di colpi di scena: cosa accadrà nei prossimi giorni?

Calciomercato Juve: anche José Mourinho con il suo Fenerbahce si è iscritto alla corsa per avere l’obiettivo bianconero. Tutti i dettagli. La corsa per arrivare a Jadon Sancho si arricchisce di una nuova, temibile concorrente per il calciomercato Juve e le altre pretendenti italiane. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Telegraph, sulle tracce del talento inglese del Manchester United sarebbe piombato con decisione il Fenerbahce. Il club turco, spinto dall’ambizione del suo tecnico José Mourinho, ha messo l’attaccante in cima alla sua lista dei desideri, complicando notevolmente i piani dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com