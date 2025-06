Calciomercato Juve LIVE | Weah e Mbangula sempre più vicini al Nottingham Forest La dirigenza avanza per il doppio colpo Sancho-David

Il calciomercato della Juventus è in pieno fermento: tra trattative live, indiscrezioni e incontri, la squadra prepara il futuro con strategia e determinazione. Con Weah e Mbangula sempre più vicini al Nottingham Forest, i bianconeri continuano a muoversi per rafforzare l’organico, valutando anche profili di prospettiva e attenzione al bilancio. Seguite con noi tutte le novità in tempo reale, perché il mercato non si ferma mai e ogni dettaglio può fare la differenza.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Weah e Mbangula sempre più vicini al Nottingham Forest. La dirigenza avanza per il doppio colpo Sancho-David

