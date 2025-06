Calciomercato Juve | Inter avanti su Bonny ma…Inserimento di un altro club per l’attaccante-rivelazione del Parma Cos’è successo nelle ultime ore

Il calciomercato si infiamma: mentre l’Inter accelera su Bonny, il giovane attaccante del Parma, un’altra squadra si inserisce con forza, complicando la corsa ai suoi grandi talenti. La sfida tra i top club italiani si fa sempre più intensa e ricca di sorprese, con l’obiettivo di assicurarsi il futuro del calcio italiano. Chi riuscirà a conquistare Bonny e a rafforzare il proprio attacco? La risposta potrebbe arrivare nelle prossime ore, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Calciomercato Juve: Inter spinge su Bonny ma.Si registra l'inserimento di un altro club per l'attaccante del Parma, seguito dai bianconeri. L' Inter accelera per definire il suo primo rinforzo in attacco, ma deve guardarsi dalla concorrenza estera. Il nome in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri è quello di Ange-Yoan Bonny, giovane e potente centravanti del Parma, che dopo un'eccellente stagione d'esordio in Serie A ha attirato su di sé l'attenzione di diversi club, anche quella del calciomercato Juve. L'Inter lo segue da tempo e vuole chiudere, ma nelle ultime ore si è registrato un inserimento dalla Germania.

