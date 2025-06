Calciomercato Juve conferme sul doppio colpo in attacco! La dirigenza bianconera accelera per due obiettivi | il piano del club

La Juventus accelera sul calciomercato, puntando forte su due grandi obiettivi: Jonathan David e Sancho. La dirigenza bianconera non perde tempo e prepara l'offensiva decisiva per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Con conferme sempre più concrete, il piano del club si fa fitto: la strada verso questi colpi di mercato si fa sempre più chiara. Il futuro della Juventus si definisce ora, e tutto sembra pronto per sorprendere i tifosi.

Calciomercato Juve, conferme sul doppio colpo in attacco: i dirigenti bianconeri pronti all'affondo per Jonathan David e Sancho. Il Corriere dello Sport ha pubblicato un importante aggiornamento di calciomercato Juve riguardante l'attacco. Arrivano nuove conferme su David e Sancho: la dirigenza è al lavoro sul doppio colpo e pronta ad affondare per l'esterno inglese e l'attaccante che sarĂ presto svincolato. Nelle ultime ore ci sono stati passi avanti per il canadese, mentre si cerca l'accordo con il Manchester United per il prestito di Sancho. L'esterno è in uscita, sono ore giĂ decisive per lui.

Calciomercato Juve, Pedullà svela le mosse in attacco: «Osimhen è il grande obiettivo ma ci sono anche altri tre nomi: ecco il piano dei bianconeri» - Nel panorama del calciomercato, la Juventus si prepara a rinforzare il reparto offensivo. Alfredo Pedullà svela le strategie dei bianconeri, con Victor Osimhen come grande obiettivo.

