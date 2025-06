Calciomercato Inter virata su Rovella | prima offerta alla Lazio ma Lotito alza il muro!

L'Inter mette nel mirino Nicolò Rovella, una scelta strategica in vista di un possibile addio di Calhanoglu. Dopo aver presentato un'offerta alla Lazio, i nerazzurri si trovano di fronte al muro eretto da Lotito, complicando la trattativa. La sfida tra club si fa incandescente mentre i dirigenti interisti, insieme a Chivu, valutano questa opzione per rinforzare il centrocampo. Riusciranno a superare gli ostacoli e convincere la Lazio? Solo il tempo dirà.

La posizione dei biancocelesti nella trattativa. I dirigenti del calciomercato Inter, insieme a Chivu, hanno individuato in Nicolò Rovella il profilo preferito sul quale puntare a centrocampo qualora dovesse concretizzarsi l’addio di Hakan Calhanoglu in direzione Galatasaray. Ne è convinto il Messaggero, che svela i dettagli dell’operazione che i nerazzurri starebbero portando avanti sotto traccia con la Lazio: c’è già una prima offerta ufficiosa. CALCIOMERCATO INTER – « Sotto traccia c’è una trattativa con l’Inter per Nicolò Rovella. 🔗 Leggi su Internews24.com